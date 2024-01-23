Семеро людей загинуло на Харківщині у пожежах за добу

Протягом доби з 22 по 23 січня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 оперативних виїзди, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожим обстрілами;4 – на обстеження територій, обстріляних ворогом;10 – на допомогу населенню;6 – інші виїзди.

Близько 16:00 окупаційні війська росії обстріляли Куп’янськ. Їхні снаряди влучили у житлову забудову на околиці міста. Внаслідок вибухів зайнявся легковий автомобіль, пошкоджені житлові будинки і торговельний заклад. Водій машини загинув на місці. Ще один чоловік отримав поранення. До ліквідації наслідків російського терору були залучені дві одиниці техніки та 10 рятувальників.

На Харківщині за останню добу трапилось чотири пожежі, які забрали життя сімох людей

О 7:19 22 січня стало відомо про пожежу, яка трапилась у приватній оселі за адресою: Харків, проїзд Верещаківський. На ній загинув 57-річний чоловік та 61-річна жінка. А загорання трапилось через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електронагрівального приладу. У кімнаті, де тіло загиблого знайшли рятувальники, горіла дерев’яна підлога на площі 6 кв. м. Вогонь локалізували о 7:47 та повністю загасили о 9:14.

О 7:22 виникла пожежа у селі Краснопавлівка Лозівського району у приватному будинку на вул. Козацькій. Цього разу її причиною стала несправність пічного опалення. Під час пожежогасіння рятувальники виявили тіло 75-річного власника. Площа пожежі склала 15 кв.м. Її локалізація відбулась о 8:30, ліквідація – о 10:22.

О 18:20 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у с. Краснопавлівка, Лозівського району, горить квартира на першому поверсі багатоквартирного двоповерхового житлового будинку. По прибуттю на місце події вогнеборців було встановлено, що в кімнаті горять домашні речі на площі 9 кв. м. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла трьох осіб: жінки 1973 року народження та двох чоловіків 1978 та 1966 років народження. Вже о 19:09 вогонь вдалось локалізувати та о 19:30 ліквідувати. Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Від ДСНС було залучено дві одиниці техніки та 10 рятувальників.

О 2:55 23 січня виникла четверта пожежа на якій загинула жінка 1975 року народження. Подія трапилась у Балаклії Ізюмського району. Горіли конструктивні елементи приватного житлового будинку на площі 100 кв. м. Причиною пожежі стала несправність пічного опалення.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости