20 будинків у Харкові без опалення після ракетної атаки, на місцях працюють газовики та енергетики

Після серії ворожих обстрілів Харкова 23 січня у місті є пошкодження електромереж у Салтівському житловому масиві, також пошкоджено газопровід.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

За даними «Харківобленерго», над відновленням електропостачання в Київському районі Харкова вже працюють.

«Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджень зазнали розподільчий пункт, дві трансформаторні підстанції та чотири кабельні лінії 10 кВ. Знеструмлено 10 тисяч побутових та 893 юридичних споживачів. Енергетики планують відновити електропостачання протягом дня», – зазначили на підприємстві.

Як повідомив мер Харкова Ігорь Терехов, у результаті ракетної атаки росії по Харкову пошкоджені 30 житлових будинків. Вибито біля тисячі вікон. У 20 будинках відключено опалення. У 14 будинках припинено електропостачання, у 12-ти – газопостачання.

«Людям надається вся необхідна допомога, в тому числі розгортаються три пункти обігріву», – зазначив Терехов.

Агентство Телевидения Новости