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У Харкові з-під завалів врятували 27 людей: дані ДСНС
У Харкові триває пошуково-рятувальна операція на місці після ракетного обстрілу 23 січня, під завалами перебувають люди.
За даними ДСНС України, троє людей загинули. Ще 42 отримали поранення, серед яких четверо дітей. З-під завалів надзвичайники врятували 27 людей.
Сталося 5 пожеж, загальною площею понад 400 кв. м. Наразі рятувальники працюють над ліквідацією, обстежують пошкоджені будівлі, розбирають завали, шукають людей. На місцях працюють психологи.
Окупанти поцілили у житлові багатоповерхівки, спричинивши значні пошкодження. Також зруйновано навчальний заклад та інша цивільна інфраструктура.