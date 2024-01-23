У Харкові з-під завалів врятували 27 людей: дані ДСНС

У Харкові триває пошуково-рятувальна операція на місці після ракетного обстрілу 23 січня, під завалами перебувають люди.

За даними ДСНС України, троє людей загинули. Ще 42 отримали поранення, серед яких четверо дітей. З-під завалів надзвичайники врятували 27 людей.

Сталося 5 пожеж, загальною площею понад 400 кв. м. Наразі рятувальники працюють над ліквідацією, обстежують пошкоджені будівлі, розбирають завали, шукають людей. На місцях працюють психологи.

Окупанти поцілили у житлові багатоповерхівки, спричинивши значні пошкодження. Також зруйновано навчальний заклад та інша цивільна інфраструктура.

Агентство Телевидения Новости