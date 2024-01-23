Близько 11 тисяч споживачів у Харкові залишаються без світла – Міненерго

Внаслідок ворожих ударів по Харкову 23 січня пошкоджено трансформаторні підстанції, розподільний пункт та кабельні лінії. Без світла лишилися майже 11 тисяч споживачів.

Тривають роботи з відновлення, повідомили в Міністерстві енергетики України.

Крім цього, внаслідок обстрілів є відключені споживачі у населених пунктах Харківської області. Тривають відновлювальні роботи.

Нагадаємо, за даними мера Харкова Ігоря Терехова, в результаті терористичної атаки росії по Харкову постраждали 30 житлових будинків, вибито біля тисячі вікон. У 20 будинках відключено опалення, у 14 відключено – електрику, у 12 – газопостачання.

Агентство Телевидения Новости