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Близько 11 тисяч споживачів у Харкові залишаються без світла – Міненерго

Близько 11 тисяч споживачів у Харкові залишаються без світла – Міненерго

Внаслідок ворожих ударів по Харкову 23 січня пошкоджено трансформаторні підстанції, розподільний пункт та кабельні лінії. Без світла лишилися майже 11 тисяч споживачів.

Тривають роботи з відновлення, повідомили в Міністерстві енергетики України.

Крім цього, внаслідок обстрілів є відключені споживачі у населених пунктах Харківської області. Тривають відновлювальні роботи.

Нагадаємо, за даними мера Харкова Ігоря Терехова, в результаті терористичної атаки росії по Харкову постраждали 30 житлових будинків, вибито біля тисячі вікон. У 20 будинках відключено опалення, у 14 відключено – електрику, у 12 – газопостачання.

Агентство Телевидения Новости

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