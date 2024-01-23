У Харкові з-під завалів витягли чоловіка, під руїнами залишаються жінка з дитиною

Під час пошуково-рятувальної операції рятувальники витягли з-під завалів чоловіка. За словами постраждалого, під руїнами залишаються його дружина та дитина.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За даними Харківської ОВА, окупанти завдали по житловим районам Харкова близько 12 комбінованих ракетних ударів – системи С-300, Х-32 та «Іскандер».

Станом на зараз відомо про трьох загиблих. 48 людей травмовано, з них четверо – діти та підлітки 10, 12, 14 і 17 років, їх стан середній. Всіх потерпілих доставили до лікарень. Серед дорослих – 5 у важкому стані.

Пошуково-рятувальна операція ДСНС триває.

Агентство Телевидения Новости