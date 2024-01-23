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У Київському районі відновлюють пошкоджені мережі

У Київському районі відновлюють пошкоджені мережі

Бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» усувають аварії на мережах водопостачання та водовідведення, що трапилися внаслідок ракетної атаки в Київському районі.

Як повідомив заступник генерального директора з експлуатації водопровідного господарства – директор комплексу «Харківводопостачання» Владлен Волков, внаслідок обстрілу виведені з ладу водопровідна магістраль і каналізаційний колектор на вулиці Метробудівників.

«Бригади забезпечені необхідною спецтехнікою, обладнанням і матеріалами. Ремонтні роботи проводитимемо до повного відновлення мереж», – розповів Владлен Волков.

Агентство Телевидения Новости

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