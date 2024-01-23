Через обстріли у Харкові пошкоджено 118 житлових будинків

Комунальні служби оперативно усувають наслідки ракетних ударів, яких ворог завдав вранці 23 січня.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, станом на 13:00 відомо про 112 пошкоджених багатоквартирних та шість приватних будинків у Київському та Салтівському районах.

Загалом внаслідок обстрілів вибито 3,4 тис. вікон. Працівники комунальних підприємств «Харківспецбуд», «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» і «Харківжитлобуд» вже закрили понад 300 вікон.

У 38-ми будинках відключене опалення, у 27-ми – світло, у 16 – газопостачання. Комунальники продовжують обстежувати будівлі на наявність пошкоджень.

Роботи з усунення наслідків ракетних ударів тривають.

Агентство Телевидения Новости