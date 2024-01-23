Після ракетного удару по Харкову блогерка закликала «добивати вцілілих» українців

Служба безпеки зібрала доказову базу на російську блогерку Ельвіну Боровкову, яка публічно закликала до геноциду українців.

Так, зловмисниця вихваляла обстріл Харкова 22 лютого 2023 року, коли рашисти застосували по місту зенітно-ракетні комплекси С-300, про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Наступного дня після події Боровкова закликала окупантів завдати повторного удару по обласному центру, щоб «добити тих, хто вижив».

За даними кіберфахівців СБУ, фігурантка входить до пулу пропагандистів путіна, які агітують за масові вбивства громадян України та повне знищення нашої цивільної інфраструктури.

Крім того, пропагандистка записала та оприлюднила власне звернення до командування російських військ, в якому пропонувала зруйнувати Україну «під нуль».

«Доброе утро, проснулись, увидели обстрелы-улыбнулись. Пусть уничтожат там все, под ноль, чтобы вообще ничего не осталось, чтобы даже напоминания о том, что когда-то Украина существовала не осталось», — зухвало говорить на камеру росіянка.

«Особливе» ставлення російська блогерка має до Харкова. Вона розповідає: «Кстати, как там Харьков? Говорят, от него ничего не осталось…Такие вот мы, мы вот так вот работаем. Добейте выживших (сміх)».

Її «велична» кар’єра почалась із посади продавця-консультанта, але там не склалось, тому «славу» вже їй принесли публічна підтримка путінської агресії, російської армії та цькування громадян України, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Також підозрювана активно долучається до фінансування військових російської федерації та неодноразово закликала до здійснення терористичних актів щодо цивільного населення України.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення лінгвістично семантико-текстуальної експертизи, у зазначених відеоматеріалах містяться заклики до геноциду українського народу шляхом позбавлення життя та фізичного знищення його представників.

Правоохоронці вже вирішують питання щодо оголошення блогерки у розшук, тому її часті «подорожі» до ОАЕ закінчаться затриманням.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости