Внаслідок обстрілів Харківської області травмовано двох мирних мешканців

За процесуального керівництва Ізюмської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що 23 січня близько 3:40 ворог завдав ракетний удар по місту Балаклія.

Пошкоджено будинок на вісім квартир. Отримали тілесні ушкодження двоє мирних жителів: 77-річна жінка та чоловік віком 87 років.

Також сьогодні вранці збройні сили рф завдали авіаудар по селищу Козача Лопань.

Внаслідок цього зруйновано житлові будинки, господарчі будівлі, кафе, магазини тощо.

За попередніми даними, окупанти вдарили по селищу керованими авіабомбами.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.

Агентство Телевидения Новости