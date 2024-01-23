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У Салтівському районі усувають наслідки ракетного обстрілу

У Салтівському районі усувають наслідки ракетного обстрілу

Через потужні вибухи були пошкоджені 69 багатоповерхових житлових будинків. У квартирах вибито близько 1,7 тис. вікон, ще 900 – у місцях загального користування.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Комунальники закривають вибиті вікна, прибирають скло, уламки та габаритне сміття.

Усіх, хто цього потребує, розселяють у гуртожитки. Для мешканців, волонтерів та працівників комунальних служб організоване гаряче харчування.

Агентство Телевидения Новости

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