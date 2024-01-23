У Харкові заживили понад 90% споживачів, знеструмлених внаслідок ранкового обстрілу

Фахівці АТ «Харківобленерго» відновили електропостачання для переважної більшості абонентів у Київському районі Харкова, які залишилися без світла через ракетні удари 23 січня.

Як розповів начальник Центрального району електричних мереж Сергій Гасюк, ремонтні роботи тривають, повідомляє «Харківобленерго».

«Ставимо завдання до кінця дня заживити всіх споживачів, а також відновити електропостачання однієї з двох котелень на Північній Салтівці, що були знеструмлені через обстріл. Одну котельню вже підключили», – зазначив Сергій Гасюк.

Нагадаємо, внаслідок ранкової ракетної атаки в Харкові залишилися без світла майже 11 тисяч споживачів.

Станом на 15:00 досі без світла перебувають 883 побутових та 122 юридичних абоненти.

Агентство Телевидения Новости