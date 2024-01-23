23 постраждалих внаслідок ранкових обстрілів перебувають в лікарнях

Про стан постраждалих розповів головний лікар одного з медзакладів регіону Костянтин Лобойко.

Про це повідомляє ХОВА.

До лікарень обласного підпорядкування звернулися 40 постраждалих внаслідок ранкових ворожих ударів.

З них 3 – діти, яким надали усю необхідну допомогу та перенаправили до профільного медзакладу.

Ще 12 потерпілим надали амбулаторну допомогу. А 23 постраждалих ушпиталили у профільні відділення. Врятовані з-під завалів 2 жінки померли від отриманих травм під час госпіталізації.

«Наразі важких пацієнтів в лікарні нараховується 3. Одна потерпіла в реанімації у вкрай важкому стані – з пораненнями голови, кінцівок і грудної клітини. Друга – з травмами легень та м’яких тканин.

Ще одна важка пацієнтка перебуває у нейрохірургічному відділенні. Стан інших поранених середньої важкості й задовільний», – зазначив Костянтин Лобойко.

Нагадаємо, загалом внаслідок ракетних ударів російських окупантів по Салтівському та Київському районах Харкова, до лікарів звернулись 57 осіб.

Ще 6 харків’ян загинули. Рятувальна операція триває.

Агентство Телевидения Новости