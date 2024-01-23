Ігор Терехов: Робимо все, аби якнайшвидше відновити життєзабезпечення будинків

Працівники ДСНС та комунальних служб продовжують працювати на місцях вибухів російських ракет.

В ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ранкових обстрілів шестеро людей загинули, 62 – доставлені до лікарень.

Крім того, за інформацією рятувальників, під завалами ще є люди.

За словами мера, профільні служби активно працюють над відновленням життєзабезпечення будинків.

«Нам вже вдалося запустити дві котельні, пошкоджені обстрілами. До кінця дня підключимо всі житлові будинки, крім одного, найбільш постраждалого.

Зараз фахівці ДСНС продовжують розбирати там завали. Тому працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити всі комунальні послуги», – зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости