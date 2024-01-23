Дві хвилі ракетних ударів по Харкову: жертви та масштабні руйнування

Перші хвилини після другої хвилі ракетних ударів по Харкову 23 січня. Поліція виводить постраждалих та передає медикам. За попередніми даними експертів, удар цього разу був комбінованим – ворог бив по місту не тільки з установок С-300, а й використовував ракети Х-22.

Сергій Болвінов, нач. СУ ГУНП в Харківській обл.

Неподалік від цієї адреси також було влучання в приватні житлові будинки, де ворог обстріляв перший раз о 4 ранку, другий раз – близько 8. Після першого обстрілу всі були живі, а вдруге ракета влучила поряд з приватним будинком, в результаті чого людину просто розірвало і людина є загиблою. Зараз на місці працюють криміналісти, намагаються ідентифікувати людину. Для цього ми будемо використовувати метод ДНК.

Ворог застосував тактику повторних ударів по місцям, де вже працювали рятувальники, медики та слідчі.

Сергій Болвінов, нач. СУ ГУНП в Харківській обл.

Де працювали поліцейські, що оглядали місця, та рятувальники, що надавали допомогу, там був повторний приліт. Епіцентр був у 70 метрах, вони зазнали поранень, але вони легкі і вони продовжують працювати на місцях подій.

Розгубленим людям на місці допомагають волонтери, працюють психологи.

Ігор Клименко, волонтер

В основному осколкові поранення, склом порізи, забиття. Тут ще пошукові роботи тривають. Зараз потушать і пустимо собак. Якщо є люди, будемо намагатися їх врятувати.

Пенсіонерка Галина не розуміє, що робитиме далі. За жінкою мають приїхати родичі.

Галина

Конечно, злякалася, вікна полетіли, двері полетіли. Телефонна книжечка осталася там, я не можу подзвонити, зарядка вийшла.

Наталя живе неподалік від одного з місць влучання. Прийшла, щоб дізнатися, чи не потрібна тут комусь допомога.

Наталя

Написали в чатах, что, возможно, кому-то нужна помощь – руки, одежда, подушки, одеяла. Узнать, куда можно принести, поэтому. – Будете помогать? – Конечно. Нам люди помогали и нам тоже хочется помочь.

Ірина

Очень громко было, у меня в руках открылось окно. Я не успела его открыть, как оно само открылось. У нас на 5 и 2 этажах у всех окна вылетели. Целые, но вылетели, обратно поставили. Все хорошо, нам повезло, слава богу.

В районі селища Жуковського повністю знищений місцевий ринок. Власник кіоска Олексій живе неподалік. В момент удару мав бути саме на ринку та розвантажувати товар, але – випадково змінився графік.

Олексій

Сильно громко, но не знал, что сюда прилетело. А потом охраннику позвонил, его контузило немного, но он живой. Он говорит – ринок все, приезжай, если сможешь, что-то забери. Как раз в это время я мог приехать на машине сюда разгружаться, но сегодня на закупку не поехали, т.к. товара полный киоск был.

Надія працювала тут у перукарні, теж приїхала збирати вціліле майно.

Надія

С прошлого года, с февраля мы перешли сюда, когда рынок открылся. Тогда ж тоже бомбили рынок, он был закрит долгое время. Но тогда было немного повреждено, а сегодня весь ринок разбомбили, весь. Ну, буду думать, где снова искать работу. Я работала в прошлом году под бомбежками. Страшно, конечно, ну, а что делать. Там страшно, где люди погибли, а мы живы, наживем заново.

Ігор Терехов, мер Харкова

На жаль, є знеструмлення, бо розбита вщент трансформаторна підстанція, 116 будинків без опалення на Північній Салтівці, є відключення в Київському районі. Комунальники працюють над усуненням наслідків.

Ввечері комунальникам вдалося запустити дві котельні, без опалення залишається найбільш пошкоджений обстрілами будинок, де рятувальники ще розбирають завали. Загалом, за даними мерії, меддопомога знадобилася більш ніж 60 постраждалим. 23 з них – госпіталізовані. Троє – у важкому стані.

Костянтин Лобойко, головний лікар

Одна лежить в реанімації у вкрай важкому стані з пораненнями голови, кінцівок і грудної клітини. Одна в травмами легень. Третя у відділенні нейрохірургії. Стан всіх інших – середньої важкості і задовільний. Це різні травми, поранення кінцівок, черепно-мозкова травма.

Станом на 7 годину вечора правоохоронці стало відомо вже про вісьмох загиблих – рятувальники вилучили з-під завалів тіло дівчинки.





Агентство Телевидения Новости