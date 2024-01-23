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23.01.2024 22:46
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Пошукова операція на місці ранкового обстрілу Харкова на ніч призупинена

Пошукова операція на місці ранкового обстрілу Харкова на ніч призупинена

У Харкові призупинили пошукові роботи на місці влучання в п’ятиповерхівку в Київському районі міста. Усі зруйновані будинки – під охороною поліції.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Вже зранку продовжиться розбір завалів – для цього необхідно знести стіну, бо є загроза обвалення. Працюємо над опізнанням одного із загиблих по ДНК, знайшли родичів. Тим часом ворог знову б’є по місту. Перебувайте в укриттях», – написав Болвінов.

Агентство Телевидения Новости

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