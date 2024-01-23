Три влучання в Київському районі Харкова: куди поцілили росіяни ввечері 23 січня

Ввечері 23 січня окупанти втретє за добу завдали ударів по Київському району Харкова. Попередньо, три влучання. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Екстрені служби виїхали на місця, інформація щодо постраждалих уточнюється.

«І знову удар по житловій забудові. Жодного військового обʼєкту там немає. Виключно житлові будинки, або цивільна інфраструктура, на кшталт магазинів, лікарень, аптек тощо. Агресор вкотре за цей день доводить, що росія це держава-терорист і прощення їй бути не може», – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости