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23.01.2024 23:17
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Серед постраждалих внаслідок обстрілу Харкова – 4-річна дитина: дані поліції

Серед постраждалих внаслідок обстрілу Харкова – 4-річна дитина: дані поліції

Вечері 23 січня окупанти знову вдарили ракетами по Харкову. Відомо про сімох постраждалих, серед яких 4-річна дитина. Розпочався розбір завалів.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

23 січня близько 22:00 росіяни втретє за добу обстріляли Київський район міста. Попередньо, вдарили ракетами С-300. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, заклад освіти. 

На місці події працюють криміналісти, вибухотехніки, слідчо-оперативна група. Проводиться розбір завалів, слідчі документують наслідки обстрілу.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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