Рятувальники ліквідували наслідки вечірніх ракетних ударів по Харкову

Увечері 23 січня ворог завдав ракетних ударів по центральній частині міста Харкова.

В результаті обстрілів пошкоджені житлові будинки, крамниці та освітня установа, повідомляє ДСНС в Харківській області.

Сталося два осередки займання на загальній площі 15 кв.м.

Працівниками ДСНС було евакуйовано 16 чоловік, серед них 2 дитини. Також обстежені усі поруч розташовані будівлі. Психологи ДСНС надавали підтримку місцевим мешканцям.

За попередньою інформацією щонайменше 9 постраждалих.

На місці події працювало 6 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС.

Агентство Телевидения Новости