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Рятувальники ліквідували наслідки вечірніх ракетних ударів по Харкову
Увечері 23 січня ворог завдав ракетних ударів по центральній частині міста Харкова.
В результаті обстрілів пошкоджені житлові будинки, крамниці та освітня установа, повідомляє ДСНС в Харківській області.
Сталося два осередки займання на загальній площі 15 кв.м.
Працівниками ДСНС було евакуйовано 16 чоловік, серед них 2 дитини. Також обстежені усі поруч розташовані будівлі. Психологи ДСНС надавали підтримку місцевим мешканцям.
За попередньою інформацією щонайменше 9 постраждалих.
На місці події працювало 6 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС.