За добу на фронті відбулося 56 бойових зіткнень

Загалом ворог завдав 48 ракетних та 112 авіаційних ударів, здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Генеральний штаб ЗСУ опублікував оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на ранок середи, 24 січня.

Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 6 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

«Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 ворожий дрон», – йдеться у зведенні Генштабу.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили атаку ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки росіян у районах Ямполівки, Торського Донецької області та ще 2 – поблизу Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степове, Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, відбито 16 атак.

На Запорізькому напрямку відбито 4 атаки противника південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 пункту управління противника.

Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 балістичних ракет “Іскандер-М”, 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 засобах ППО, 9 артилерійських засобах та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.

Агентство Телевидения Новости