Парламент Туреччини схвалив вступ Швеції до НАТО: його блокує одна країна

23 січня, парламент Туреччини проголосував за ратифікацію вступу Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на Bloomberg.

Пленарне засідання парламенту в Анкарі проголосувало за прийняття заявки Швеції. Після цього відповідний документ відправили на підпис президенту Реджепу Таїпу Ердогану.

Потім його мають передати на зберігання до Державного департаменту Сполучених Штатів Америки.

Таким чином, наразі заявку про вступ Швеції до НАТО не підтримує лише одна країна – Угорщина.

Агентство Телевидения Новости