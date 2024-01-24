Нічний обстріл Харкова та Харківській області: зведення ХОВА

Близько 22:00 ворог обстріляв Київський та Холодногірський райони Харкова.

Попередньо – ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару постраждали 9 людей, з них 1 дитина – 4-річна дівчинка, їй надали допомогу на місці. Госпіталізовано 4 людей – 2 чоловіки, 2 жінки. Стан середній.

Пошкоджено приватні будинки, будівлі навчального закладу, поштового підприємства та телекомунікаційного зв’язку, автомобілі.

Впродовж доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне Харківського району; Нестерне Чугуївського району; Комісарове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

Авіаційних ударів ворог завдав біля населених пунктів Липці, Козача Лопань Харківського району; Гатище Чугуївського району.

Вчора близько 22:30 окупанти обстріляли село Липці Харківського району.

Пошкоджено будівлю пожежного поста, модульний пункт базування екстреної допомоги та автомобіль БШМД, газопровід. Постраждалих немає.

Близько 09:00 ворог завдав удару КАБом по селищу Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено будівлю кафе, магазин. Без постраждалих.

О 20:00 окупанти обстріляли Куп’янськ. Пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

ЗСУ відбили 1 атаку ворога біля Синьківки Куп’янського району.

Внаслідок бойових дій за добу на Харківщині знеструмлено 16444 абонентів у 64 населених пунктах Ізюмського, Куп’янського, Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів. Відновлення електропостачання триває.

Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 7,3 га території, знищили 219 ВНП. Розмінування триває.

Агентство Телевидения Новости