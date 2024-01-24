9 постраждалих, серед яких 4-річна дитина: прокурори фіксують наслідки ракетного удару
За процесуального керівництва Київської та Новобаварської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 23 січня близько 22:00 російські військові втретє за добу здійснили ракетний обстріл Харкова.
У Київському районі пошкоджено наукову установу, житлові будинки, магазини, кафе, аптеки, поштову установу та низку інших обʼєктів цивільної інфраструктури.
У Холодногірському районі зазнали пошкоджень двоповерхова будівля офісного центру та автомобіль.
Постраждали 9 цивільних громадян, серед них 4-річна дівчинка.
Попередньо, ворог бив по місту ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.
Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.