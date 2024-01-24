9 постраждалих, серед яких 4-річна дитина: прокурори фіксують наслідки ракетного удару

За процесуального керівництва Київської та Новобаварської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 23 січня близько 22:00 російські військові втретє за добу здійснили ракетний обстріл Харкова.

У Київському районі пошкоджено наукову установу, житлові будинки, магазини, кафе, аптеки, поштову установу та низку інших обʼєктів цивільної інфраструктури.

У Холодногірському районі зазнали пошкоджень двоповерхова будівля офісного центру та автомобіль.

Постраждали 9 цивільних громадян, серед них 4-річна дівчинка.

Попередньо, ворог бив по місту ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.

Агентство Телевидения Новости