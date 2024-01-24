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Рятувальники відновили пошукові роботи у зруйнованому російським обстрілом будинку у Харкові

Рятувальники відновили пошукові роботи у зруйнованому російським обстрілом будинку у Харкові

Сьогодні вранці харківські рятувальники відновили роботи у 5-поверхівці, яку 23 січня зруйнувала російська ракета.

Про це повідомили в ДСНС України.

Нагадаємо, напередодні ввечері пошуково-рятувальну операцію було призупинено через загрозу обвалення аварійної стіни.

Сьогодні у будинку надзвичайники розчищають аварійні конструкції та руйнують нависаючі плити верхніх поверхів для того, щоб можна було безпечно розбирати завали.

Агентство Телевидения Новости

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