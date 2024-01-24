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Встановлено особи ще двох загиблих під час обстрілу Харкова: число жертв зросло до десяти

Встановлено особи ще двох загиблих під час обстрілу Харкова: число жертв зросло до десяти

24 січня з-під завалів 5-поверхового будинку на вулиці Академіка Проскури вилучили два тіла – чоловіка та жінки.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, загиблому мешканцю зруйнованого будинка 57 років, жінці – 56.

Станом на зараз кількість загиблих збільшилась до 10 осіб. Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, сьогодні вранці рятувальники відновили пошукову операцію у зруйнованому російською ракетою будинку. Роботи були призупинені напередодні ввечері – як повідомили в поліції, через загрозу обвалу аварійної стіни.

Агентство Телевидения Новости

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