Сегодня 14:26
Просмотров: 108
Встановлено особи ще двох загиблих під час обстрілу Харкова: число жертв зросло до десяти
24 січня з-під завалів 5-поверхового будинку на вулиці Академіка Проскури вилучили два тіла – чоловіка та жінки.
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, загиблому мешканцю зруйнованого будинка 57 років, жінці – 56.
Станом на зараз кількість загиблих збільшилась до 10 осіб. Пошуково-рятувальна операція триває.
Нагадаємо, сьогодні вранці рятувальники відновили пошукову операцію у зруйнованому російською ракетою будинку. Роботи були призупинені напередодні ввечері – як повідомили в поліції, через загрозу обвалу аварійної стіни.