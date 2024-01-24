У Харкові 23 січня обстрілами пошкоджено понад 200 будівель

186 житлових будинків, у тому числі 42 приватні, були пошкоджені 23 січня внаслідок ракетних атак по Харкову. Пошкодження зафіксовані в Київському, Салтівському та Холодногірському районах. Кількість вибитих вікон складає понад 4,5 тис. Комунальники вже закрили більше 1,1 тис. віконних контурів.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Також обстрілами були пошкоджені 22 нежитлові будівлі. Там було вибито понад тисячу вікон.

«Обстеження будівель на наявність пошкоджень триває. На місцях ракетних влучань комунальні служби продовжують усувати аварійність фасадів і дахів, закривати контури будівель – двері та вікна, прибирати скло та габаритне сміття з тротуарів», – зазначили в Департаменті житлово-комунального господарства.

Агентство Телевидения Новости