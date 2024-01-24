Під час евакуації поранених на Запорізькому напрямку загинув військовий з Харківщини

На Запоріжжі загинув житель Лозівської громади Микола Цапенко.

Про це повідомили в Катеринівському старостинському окрузі Лозівської міської ради.

Після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Микола Цапенко одразу хотів піти добровольцем, але через стан здоров’я родина його відмовила.

«Після того, як син був призваний до ЗСУ в 2023 році, чоловік потайки від родини вступив до лав ЗСУ, де став командиром бойової машини», – йдеться в повідомленні.

При виконанні бойового завдання на Запорізькому напрямку 23 грудня 2023 року, при евакуації тяжко поранених бійців з лінії зіткнення, захисник потрапив під масований обстріл. Чоловіку було 54 роки.

Агентство Телевидения Новости