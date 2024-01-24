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На півночі Харківської області фіксують ворожі ДРГ

На півночі Харківської області фіксують ворожі ДРГ

На Харківщині фіксують наявність ворожих ДРГ на півночі області: ЗСУ вчасно їх виявляють і знищують. Достатньої кількості угруповань для проведення штурмових дій на цьому напрямку ворог не має.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Куп’янський напрямок лишається найгарячішим – тривають бойові дії. Ворог посилив обстріли населених пунктів – б’є по житлових будинках. За тиждень евакуювали 78 людей, з них 12 – діти.

Щодня з місцевим населенням Куп’янщини проводиться роз’яснювальна робота щодо необхідності виїзду з небезпечних територій.

Охочі евакуюватися можуть цілодобово телефонувати за номером 0-800-33-92-91.

Агентство Телевидения Новости

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