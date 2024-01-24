На Харківщині піймали браконьєрів

Під час патрулювання території громади поблизу села Семенівка Лозівського району правоохоронці зупинили автомобіль «УАЗ», у якого не працювали габаритні огні. При огляді транспортного засобу поліцейські виявили в автомобілі три мисливські рушниці та набої до них, а у багажнику – тушу дикої кози.

Про це повідомляється на сторінці Поліцейських офіцерів громад в Харківській області в Фейсбуці.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 248 Кримінального кодексу України (Незаконне полювання). Наразі проводяться усі необхідні слідчі дії. Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

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