Пошукова операція на місці зруйнованого російською ракетою будинку в Харкові завершена

Сьогодні, 24 січня, вилучено тіла ще двох людей на місці зруйнованої російською ракетою 5-поверхівки. Загалом у результаті вчорашнього російського удару по Харкову загинуло 10 людей.

Про це повідомили в ДСНС України.

Рятувальники розчищали завали, прибирали та демонтували аварійні конструкції. За допомогою важкої інженерної техніки протягом двох днів прибрано 160 тонн будівельного сміття.

Агентство Телевидения Новости