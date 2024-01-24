Це була одна з наймасованіших атак: 23 січня росіяни вбили у Харкові 10 людей

У Харкові завершилася пошуково-рятувальна операція на місці зруйнованої російською ракетою 5-поверхівки. Вдень з-під завалів будинку на вулиці Академіка Проскури рятувальники вилучили два тіла – чоловіка та жінки. Таким чином кількість загиблих внаслідок ракетного удару 23 січня збільшилася до десяти. Постраждалих вже понад 60 – за даними правоохоронців, люди продовжували звертатися до медиків і сьогодні. Ще дев’ятеро, зокрема 4-річна дівчинка, зазнали травм внаслідок вечірніх ударів по Київському та Холодногірському районах.

Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури

О 10 годині вечора було нанесено два ракетних удари, попередньо, ракетами С-300, по Київському району Харкова, по науковій установі, та одного удару по Холодногірському, по офісній будівлі. Дев’ять осіб зазнали тілесних ушкоджень, серед них 4-річна дитина. В основному це легкі тілесні ушкодженні, найважче у дівчини з осколковим пораненням ноги. Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 КУУ, це «Порушення законів та звичаїв війни».

Власнику сусіднього кафе пощастили – в нього без постраждалих, тільки матеріальні збитки.

Тимур Дашевський, власник кафе

Нет, мы не пострадали, пострадало только заведение. Вон пробило кришу. Здесь у меня вырвало окно, я его так закрыл, столешницу оторвало, если вы видите.

У будинках поряд з місцем вибуху повилітали вікна. Мешканка квартири на вулиці Багалія переночували у друзів і сьогодні приїхала прибирати наслідки.

Анжеліка

Достаточно громко было, у меня прямо перед окном огненный столб пролетел. Я думала, ударило прямо возле подъезда. Животные перепугались страшно. Я уехала к друзьям переночевать, сейчас вернулась, чтобы убрать, окна пленкой закрыть хоть как-то.

Кількість пошкоджених житлових будинків внаслідок вчорашніх обстрілів зросла до двохсот двадцяти двох. Загалом було вибито 5 тисяч вікон. Пошкоджено газогін, електромережі, тривають ремонтні роботи на об’єктах водоканалу.





Агентство Телевидения Новости