Затримано харків’янина, який коригував обстріли по Харкову

СБУ затримала хакера фсб, який готував кібератаки на урядові сайти України та наводив російські ракети на Харків.

Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Харкові учасника російського хакерського угруповання «народна сyberармія рф», яке підконтрольне фсб.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, харківʼянин, який є спеціалістом в IT-сфері, добровільно розпочав співпрацю з представником фсб рф через месенджер «Telegram».

За завданням російського куратора 18-річний фігурант приховано фіксував об’єкти, де, на його думку, могли перебувати українські військові та техніка у Харкові.

Крім того, хакер виконував завдання фсб щодо підготовки серії DDoS-атак на сайти держпідприємств та органів влади України.

У результаті контрдиверсійних заходів, співробітники СБУ затримали зловмисника.

Отримані відомості він надсилав через месенджер у вигляді скріншотів електронних карт з координатами цілей.

Після передачі даних збройні сили рф завдавали ракетні удари по житлових кварталах Харкова, де не було жодного українського військовослужбовця.

Проте хакер не встиг повністю виконати це: він був затриманий правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуку за місцем проживання харківʼянина вилучено мобільні телефони, ноутбук та флеш-носії, які він використовував у підривній діяльності проти України, повідомляє речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Наразі фігурант пояснює, що нічого «поганого він хотів», а просто став жертвою російської пропаганди.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує до 12 років тюрми.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости