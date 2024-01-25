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Затримано харків’янина, який коригував обстріли по Харкову

Затримано харків’янина, який коригував обстріли по Харкову

СБУ затримала хакера фсб, який готував кібератаки на урядові сайти України та наводив російські ракети на Харків.

Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Харкові учасника російського хакерського угруповання «народна сyberармія рф», яке підконтрольне фсб.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, харківʼянин, який є спеціалістом в IT-сфері, добровільно розпочав співпрацю з представником фсб рф через месенджер «Telegram».

За завданням російського куратора 18-річний фігурант приховано фіксував об’єкти, де, на його думку, могли перебувати українські військові та техніка у Харкові.

Крім того, хакер виконував завдання фсб щодо підготовки серії DDoS-атак на сайти держпідприємств та органів влади України.

У результаті контрдиверсійних заходів, співробітники СБУ затримали зловмисника.

Отримані відомості він надсилав через месенджер у вигляді скріншотів електронних карт з координатами цілей.

Після передачі даних збройні сили рф завдавали ракетні удари по житлових кварталах Харкова, де не було жодного українського військовослужбовця.

Проте хакер не встиг повністю виконати це: він був затриманий правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуку за місцем проживання харківʼянина вилучено мобільні телефони, ноутбук та флеш-носії, які він використовував у підривній діяльності проти України, повідомляє речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Наразі фігурант пояснює, що нічого «поганого він хотів», а просто став жертвою російської пропаганди.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує до 12 років тюрми.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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