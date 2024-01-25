У Селищі Рогань енергетики відновлюють електропостачання після обстрілів

Фахівці Липецького району електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго» проводять ремонтні роботи у селищі Рогань Харківського району, де 1790 споживачів були знеструмлені внаслідок ракетного обстрілу 24 січня.

Про це повідомляє «Харківобленерго».

Як розповів начальник Липецького РЕМ Віктор Рубцов, більшість домоволодінь вже заживлені.

«Відновлювальні роботи у Рогані тривають. Працюють дві наші бригади та дві одиниці техніки. Наразі без світла залишаються 363 споживачі, яких плануємо заживити до кінця дня», – повідомив Віктор Рубцов.

Також, за його словами, повністю відновлено електропостачання в селі Липці Харківського району.

Там майже дві тисячі споживачів були знеструмлені внаслідок обстрілу 23 січня.

«Пошкоджень зазнали дві повітряні лінії 10 кВ. Ще вчора бригада Липецького РЕМ виконала ремонт, і всі знеструмлені споживачі були заживлені», – зазначив Віктор Рубцов.

Агентство Телевидения Новости