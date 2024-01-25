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Обговорення щодо перейменування низки вулиць почалось у Харкові

Обговорення щодо перейменування низки вулиць почалось у Харкові

Громадське обговорення у формі електронного опитування щодо перейменування 65 топонімів проводиться в місті Харкові з 24 до 26 січня.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Харків’янам пропонують перейменувати низку вулиць, назви яких пов’язані з країною-агресором та її союзниками. Серед пропозицій: вул. Короленка змінити на вул. Миколаївську, вул. Ромена Роллана назвати вул. Леся Курбаса, вул. Омську перейменувати на вул. Бахмутську, вул. Хабарова – на вул. Хладопромівську, а майдан Першого Травня – на майдан Іподрому.

Також пропонується перейменувати вул. Пушкінську на вул. Григорія Сковороди.

Детальніше ознайомитися з усіма пропозиціями та долучитися до обговорення можна тут.

Подати пропозиції (зауваження) щодо перейменування топонімів можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: rename@city.kharkiv.ua або за тел.: (057) 760-79-68.

Термін подання пропозицій – з 24 до 26 січня включно.

Агентство Телевидения Новости

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