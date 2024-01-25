Молодь розважається: чергового любителя дрифту впіймали в Харкові на площі

Порушник на автомобілі «Ford Mustang» дрифтував у центрі міста.

Авто вилучили й помістили на штрафмайданчик, повідомляє поліція Харківській області.

22 січня близько 18:00 до Харківського районного управління поліції № 3 надійшло повідомлення про правопорушення.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група райуправління.

Співробітники поліції встановили особу порушника. Ним виявився 21-річний водій, який знаходячись за кермом автівки «Ford Mustang», дрифтував. Своїми діями він порушував громадський порядок.

Дізнавачі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

В рамках досудового розслідування поліцейські вилучили автівку порушника та помістили на штрафмайданчик.

Наразі судом вирішується питання щодо накладення арешту на транспортний засіб правопорушника.

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини події.

Агентство Телевидения Новости