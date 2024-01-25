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У Харкові не повідомлятимуть про пересування міського транспорту через інтернет задля безпеки

У Харкові не повідомлятимуть про пересування міського транспорту через інтернет задля безпеки

У Харкові з метою безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури міського електротранспорту в умовах воєнного стану та запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій в регіоні, КП «Харківський метрополітен» припиняє транслювання відомостей про розміщення та пересування міського транспорту в мережі Інтернет.

Про це повідомляє КП «Харківський метрополітен».

Це означає, що відслідковування місця знаходження рухомого складу пасажирського транспорту в режимі реального часу, стане недоступним.

Про відновлення вказаної функції буде повідомлено додатково.

Агентство Телевидения Новости

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