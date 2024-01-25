Інженер-програміст, бухгалтер, водій: вакансії тижня у Харківській області

Станом на 25 січня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 717 вакансій.

1. Інженер-програміст – 28 500 грн. 2. Головний інженер – 25 300 грн. 3. Машиніст крана (кранівник) – 22 360 грн. 4. Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) – 20 500 грн. 5. Водій автотранспортних засобів – 20 000 грн. 6. Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування – 17 000 грн. 7. Адміністратор системи – 16 800 грн. 8. Бетоняр – 16 230 грн. 9. Заступник головного енергетика – 15 000 грн. 10. Бухгалтер – 12 000 грн. З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.

Агентство Телевидения Новости