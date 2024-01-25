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В поліції показали наслідки обстрілів підприємства на Харківщини (відео)
Ввечері 24 січня, близько 21:20, окупанти обстріляли село Роздольне Новопокровської громади на Харківщині. Зафіксовані два влучання в складські приміщення на території підприємства, де виготовлялися обкладинки для зошитів та агроволокно.
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
Здійнялася пожежа, попередньо, постраждалих немає.
В цей же час відбувся обстріл селища Рогань Харківського району. Постраждали четверо цивільних: 26, 39, 60-річні жінки та 17-річний хлопець.
Пошкоджені 17 приватних будинків, гаражі, приватні автомобілі та господарча споруда.