Затримано жителів Києва та Харкова, які щомісяця виготовляли фальшиві документи на суму майже в 1 млн грн

За даними слідства, 53-річний киянин організував схему по виготовленню і збуту фальшивих документів по всій території України. До нелегальної діяльності він залучив ще 6 людей – мешканців Харкова та Київської області.

Про це повідомили в Харківські обласній прокуратурі.

У ділків можна було придбати українські та закордонні паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, довідки про несудимість, посвідки на постійне проживання, довіреності тощо.

Вартість виготовлення підробних документів складала від 350 до 2000 доларів США. Наприклад, стати «українцем» клієнтам вартувало 1200 доларів США.

За місяць незаконних оборудок зловмисники отримували прибуток близько 1 млн гривень.

За місцями проживання фігурантів правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків, під час яких виявили і вилучили печатки і штампи, устаткування для підробки документів, фейкові документи тощо.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 53-річному чоловіку за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, а також збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 199 КК України).

Слідство триває. Іншим фігурантам вказаного кримінального провадження згодом буде вручено підозри за тією ж статтею.

Агентство Телевидения Новости