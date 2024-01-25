У Харкові батько з донькою самовільно зайняли земельну ділянку біля річки в елітному районі

У Харкові по вулиці Лазьківка-Лужок розташовані земельні ділянки, які на праві приватної власності належать 36-річній жінці та її 60-річному батьку. На частині земель розташований житловий будинок, який належить підозрюваним, інша частина відноситься до земель сільськогосподарського призначення.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Батько і донька вирішили «збільшити» територію та, не маючи правових підстав, побудували з обох боків паркан у межах прибереженої захисної смуги річки Харків, самовільно зайнявши таким чином прилеглу земельну ділянку.

Дії підозрюваних унеможливлюють вільний доступ інших осіб до берега річки, що суперечить вимогам законодавства. Крім того, прибережна захисна смуга відноситься до земель водного фонду й не може перебувати у приватній власності.

Самовільним зайняттям земельної ділянки завдана шкода на суму майже 200 тис. гривень її законному власнику – Харківській міській територіальній громаді.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру двом особам за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 197-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости