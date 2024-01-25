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Під Харковом жорстоко вбили кота: поліція шукає живодера

Під Харковом жорстоко вбили кота: поліція шукає живодера

У селищі Пісочин під Харковом на паркані приватного будинку місцеві жителі виявили труп кота.

Про це повідомляється в Телеграм-каналі «БАР|Новобаварський|Харків».

«У власника будинку є голуби та коти постійно лазили і крали їх», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили новинам АТН у відділі комунікацій ГУНП Харківської області, інформація зареєстрована в Журналі Єдиного обліку. Проводиться перевірка, встановлюються очевидці події.

Агентство Телевидения Новости

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