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Під Харковом жорстоко вбили кота: поліція шукає живодера
У селищі Пісочин під Харковом на паркані приватного будинку місцеві жителі виявили труп кота.
Про це повідомляється в Телеграм-каналі «БАР|Новобаварський|Харків».
«У власника будинку є голуби та коти постійно лазили і крали їх», – йдеться у повідомленні.
Як повідомили новинам АТН у відділі комунікацій ГУНП Харківської області, інформація зареєстрована в Журналі Єдиного обліку. Проводиться перевірка, встановлюються очевидці події.