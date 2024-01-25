В освітньому закладі на Харківщині облаштовують бомбосховище майже за 73 млн грн

Будівництво бомбосховища в одному з освітніх закладів Люботина розпочалося на початку жовтня 2023 року, об’єкт готовий вже на 60%. Розраховане укриття на 400 осіб – це повністю забезпечить потреби навчального закладу.

У 2023 році в захисній споруді були завершені бетонні роботи, також виконана теплоізоляція.

Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА

Цей об’єкт має гарні темпи будівництва, плануємо до нового навчального року завершити та підготувати для навчання. Наша мета – створити безпечне середовище у кожному закладі. Окрему увагу приділяємо безбар’єрному простору, зокрема, облаштуємо ліфт для маломобільних груп населення.

Загальна кошторисна вартість об’єкта становить 72,9 мільйона гривень. Будівництво відбувається за кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії та обласного бюджету.

Владислав Худокормов, виконавець робіт

Наразі займаємося внутрішніми оздоблювальними роботами, кладку цегли вже завершили. Також влаштовуємо захисну бетонну стяжку. Надалі плануємо виконати гідроізоляційні роботи, благоустрій, утеплення. Серед особливостей у будівництві можемо зазначити, що глибина закладання споруди – від 4 до 7 метрів, в залежності від рівня наявного ґрунту. Зробили стіни завтовшки 400 міліметрів та посилене армування.

Він додав, що фахівці працюють навіть при мінусових температурах завдяки трансформаторам для обігріву бетону. Освітній заклад, на території якого зводять бомбосховище, у травні 2022 року піддався ворожим обстрілам – було чотири влучання.

Світлана Волчкова, директорка освітнього закладу

Ми мріємо повернутися до навчання, але розуміємо, що з таким сусідом – це дуже складно. І тому вважаємо, що саме ця захисна споруда є запорукою збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу, адже безпека є першочерговою.

Агентство Телевидения Новости