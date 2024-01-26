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Число загиблих внаслідок обстрілу Харкова 23 січня зросло: у лікарні померла жінка

Число загиблих внаслідок обстрілу Харкова 23 січня зросло: у лікарні померла жінка

Сьогодні вночі, незважаючи на зусилля медиків, у лікарні померла 61-річна жінка, яка зазнала травм під час обстрілу Харкова 23 січня

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Станом на зараз кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по Харкову зросла до 11 людей.

Нагадаємо, вранці 23 січня збройні сили рф знову атакували ракетами Харків, а саме Київський та Салтівський райони. В обох районах суттєвих руйнувань та пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, а саме багатоквартирні та приватні житлові будинки, торгівельний центр, гаражний кооператив, автомобілі, пожежна частина тощо. В Харківській ОВА цю атаку на місто назвали однією з наймасованіших з початку вторгнення.

Агентство Телевидения Новости

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