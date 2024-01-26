Закликав односельців підтримати дії росії: колаборанту з Харківщини повідомили про підозру

Слідчі повідомили про підозру у колабораційній діяльності жителю Ізюмського району: житель села Комарівка публічно заперечував збройну агресію проти України та закликав до підтримки рішень та дій держави-агресора місцеве населення.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Чоловік розповсюджував гуманітарну допомогу від росіян серед населення. Також зловмисник на адміністративній будівлі повісив стяг окупантів, який забороняв знімати.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Дізнавач Ізюмського райуправління поліції під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури вручили 58-річному жителю Ізюмського району повідомлення про підозру у скоєнні злочину.

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