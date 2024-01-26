Для боротьби з циклоном дорожники Харківщини вивели на траси понад сто одиниць техніки

З 25 по 26 січня дорожники Харківщини працювали в посиленому режимі, долаючи наслідки циклону, що напередодні зайшов в область.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Хоча й не дуже інтенсивні, але тривалі опади разом із різким переходом температури через 0 °С спричинили налипання мокрого снігу та ожеледицю. Аби не допустити зупинок та ускладнення руху дорогами державного значення, підрядні організації Служби відновлення задіяли загалом 106 одиниць спеціальної техніки, загалом очищено 1324 км доріг.

У п’ятницю зранку ситуація на дорогах ускладнилася ще й туманом, який знизив видимість до 200-500 метрів. Синоптики прогнозують, що туман триматиметься над Харківщиною до кінця доби 26 січня.

Водіїв просять бути уважними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху та обирати безпечний швидкісний режим.

Агентство Телевидения Новости