На Харківщині з палаючої квартири врятували чоловіка, його дружина загинула

26 січня о 4:42 у місті Вовчанськ на Харківщині горіла квартира на 8 поверсі дев’ятиповерхівки: загинула жінка, чоловіка вдалося врятувати.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На момент прибуття рятувальників вогонь встиг охопити квартиру повністю, а також прилеглий тамбур. Загальна площа горіння складала 120 кв. метрів.

Під час проведення розвідки вогнеборці врятували 66-річного чоловіка і відшукали тіло його загиблої внаслідок пожежі жінки. Їй також було 66 років.

За попередніми даними, загоряння сталось через коротке замкнення електропроводки. Вогонь загасили о 8:13. Врятованого чоловіка з отруєнням чадним газом госпіталізували до обласної клінічної лікарні.

Агентство Телевидения Новости