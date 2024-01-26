На Харківщині у прифронтовому Куп’янську врятували пораненого лебедя

У Куп’янську на Харківщині ДСНСники разом із зоозахисниками на річці Оскіл врятували лебедя. Пораненого птаха знайшли місцеві жителі.

Про це повідомили в організації «Порятунок тварин Харків».

За словами волонтерів, при 10-градусному морозі лебедь сидів на кризі, поряд було видно плями крові. Дістатися птаха самостійно люди не змогли.

Місцеві волонтери звернулися до ДСНСників та зоозахисників. У результаті за допомогою спецспорядження птаха вдалося врятувати.

Лебедя евакуювали з обстрілюваного Куп’янська до Харкова під опіку орнітолога. У птаха сильне виснаження, поранення лап та крила. Фахівці розпочали курс інтенсивної терапії та намагаються стабілізувати стан пацієнта.

Агентство Телевидения Новости