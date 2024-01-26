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На Харківщині після обстрілу сталася пожежа на підстанції: знеструмлені три населені пункти

На Харківщині після обстрілу сталася пожежа на підстанції: знеструмлені три населені пункти

У Харківській області минулої доби через ворожий обстріл сталася пожежа на підстанції – знеструмлено 3900 споживачів у трьох населених пунктах.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Також вночі через обстріли лінії 110 кВ сталися знеструмлення у Куп’янському районі. У результаті відключились лінії і підстанції «Харківобленерго» та «Укрзалізниці», знеструмлені побутові споживачі та місцева промисловість.

Залишилися без світла понад 16,5 тисячі споживачів. Загалом в області знеструмлено майже 33 тисячі абонентів.

Водночас минулої доби енергетики заживили понад 1800 споживачів.

Агентство Телевидения Новости

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