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Лобове зіткнення на трасі в Харківській області: загинув водій легковика
Ввечері 24 січня на автошляху Київ – Харків – Довжанський неподалік від міста Балаклія Ізюмського району 30-річний водій ВАЗ 2112 при здійсненні обгону виїхав на смугу зустрічного руху.
Чоловік не впорався з керуванням та допустив лобове зіткнення з вантажним автомобілем Volvo, повідомили в ГУНП Харківської області.
Водій легковика загинув на місці. 36-річний пасажир Volvo отримав забої, від госпіталізації відмовився. Слідчі розпочали досудове розслідування.