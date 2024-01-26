Лобове зіткнення на трасі в Харківській області: загинув водій легковика

Ввечері 24 січня на автошляху Київ – Харків – Довжанський неподалік від міста Балаклія Ізюмського району 30-річний водій ВАЗ 2112 при здійсненні обгону виїхав на смугу зустрічного руху.

Чоловік не впорався з керуванням та допустив лобове зіткнення з вантажним автомобілем Volvo, повідомили в ГУНП Харківської області.

Водій легковика загинув на місці. 36-річний пасажир Volvo отримав забої, від госпіталізації відмовився. Слідчі розпочали досудове розслідування.

Агентство Телевидения Новости