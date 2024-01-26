У Харкові чоловік погрожував знайомому спалити його позашляховик: втрутилася поліція

В серпні 2023 року в Харкові 49-річний чоловік умисно пошкодив автівку знайомого Toyota Land Cruiser. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України та повідомлено йому про підозру.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

В жовтні 2023 року до чергової частини Харківського районного управління поліції № 3 знову надійшло повідомлення від власника автомобіля про те, що в нього виник словесний конфлікт з раніше знайомим чоловіком, під час якого останній погрожував йому спалити автівку. Такі погрози з боку правопорушника висловлювалися неодноразово та мають реальну загрозу для майна потерпілого.

За даним фактом дізнавачі відкрили кримінальне провадження за ст. 195 (погроза знищення майна) Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що в 2023 році порушник був звільнений з іспитовим строком терміном один рік за вчинення хуліганства. Під час іспитового строку останній вчинив новий проступок.

Наразі правопорушнику повідомлено про підозру за вчинення злочину. Обвинувальний акт направлено до суду.

Агентство Телевидения Новости