У Харкові чоловік погрожував знайомому спалити його позашляховик: втрутилася поліція
В серпні 2023 року в Харкові 49-річний чоловік умисно пошкодив автівку знайомого Toyota Land Cruiser. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України та повідомлено йому про підозру.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
В жовтні 2023 року до чергової частини Харківського районного управління поліції № 3 знову надійшло повідомлення від власника автомобіля про те, що в нього виник словесний конфлікт з раніше знайомим чоловіком, під час якого останній погрожував йому спалити автівку. Такі погрози з боку правопорушника висловлювалися неодноразово та мають реальну загрозу для майна потерпілого.
За даним фактом дізнавачі відкрили кримінальне провадження за ст. 195 (погроза знищення майна) Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що в 2023 році порушник був звільнений з іспитовим строком терміном один рік за вчинення хуліганства. Під час іспитового строку останній вчинив новий проступок.
Наразі правопорушнику повідомлено про підозру за вчинення злочину. Обвинувальний акт направлено до суду.