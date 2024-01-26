За розчленування фермера та масові грабежі на Харківщині судитимуть трьох військових росармії

Правоохоронці встановили двох військовослужбовців 7-го окремого мотострілецького полку зс рф на прізвиська «Комуніст» та «Фанат», а також військового 1-го батальйону 1-ої роти 202-го мотострілецького полку так званої «лнр». Саме вони під час окупації Ізюмського та Куп’янського районів неодноразово відбирали майно у місцевих жителів, погрожуючи розстрілом.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 13 березня 2022 року обвинувачені приїхали до будинку у селі Волохів Яр Ізюмського району, де на той час перебував цивільний чоловік зі своєю родиною. «Фанат», погрожуючи застосуванням зброї, почав випитувати дані про проукраїнськи налаштованих громадян, насамперед брата потерпілого, який є військовослужбовцем ЗСУ. Не отримавши жодної інформації, російські військові наказали йому віддати авто. Злякавшись за життя своїх маленьких дітей, потерпілий віддав ключі від автівки.

Авто окупанти використовували виключно у власних цілях і навіть встигли потрапити у ДТП через те, що перебували у стані алкогольного спʼяніння. І саме на цьому автомобілі 31 липня вони приїхали до фермерського господарства у селі Безмятежне Куп’янського району, власником якого був чоловік з активною проукраїнською позицією родом із Закарпатської області. Односельці називали його «Вуйком».

«Фанат» вийшов з автівки та сказав власнику фермерського господарства підійти до нього під приводом допомоги у ремонті автівки. Коли фермер підійшов до нього, окупант вистрелив йому в голову. Чоловік впав на землю і помер на місці.

Після цього обвинувачені розчленували тіло вбитого, частину поклали в авто, на якому приїхали окупанти, та підпалили. Аби приховати злочин, вони забрали відрублені частини тіла фермера та викинули їх по дорозі до с. Вишневе Куп‘янського району.

Також правоохоронці встановили ще два епізоди злочинної діяльності окупантів. У дачному кооперативі вони викрали двигун до човна, який у подальшому продали. Також обвинувачені заволоділи транспортними засобами підприємства. Щоб подолати спротив охоронців, вони наказали їм лягти на землю обличчям вниз. У разі непокори – погрожували розстрілом.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно трьох російських військових за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Одному з них, а саме окупанту з позивним «Фанат», додатково інкриміновано ч. 2 ст. 438 КК України.

Як повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, наразі обвинувачені перебувають у розшуку. Їх судитимуть заочно в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

За скоєне двом обвинуваченим загрожує позбавлення волі від восьми до дванадцяти років, «Фанату» – довічне увʼязнення.

Агентство Телевидения Новости